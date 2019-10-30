澳洲將不再對中國人權問題沉默 耿爽這樣反嗆

中國外交部發言人耿爽（見圖）批評，澳洲外交部長佩恩的發言「罔顧事實」，中國已就此事向澳洲提出嚴正交涉。他還說，希望澳洲能反思，吸取過去中澳關係風波的教訓。（美聯社）

2019-10-30 23:27:05

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）29日晚間在雪梨發表外交政策演說指出，澳洲政府將要求中國對人權等問題負責。對此，中國外交部發言人耿爽批評，佩恩的發言「罔顧事實」，中國已就此事向澳洲提出嚴正交涉。他還說，希望澳洲能反思、吸取過去中澳關係風波的教訓，不要幹進一步、退兩步的事。

外媒報導，由於中國涉嫌干預澳洲內政，並試圖在太平洋地區增加影響力，中澳關係近年來持續惡化，連帶使得雙邊貿易緊張，部分澳洲企業高層呼籲政府應將經濟政策放在首要位置。對此，佩恩強調，澳洲不會保持沉默，「我們必須尊重彼此的主權」。此外，對於中國對待新疆維吾爾族人的方式，她也說，「若對侵犯人權的行為視而不見，代表著我們接受了破壞國際和平與穩定的行為。」

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綜合媒體報導，中國外交部發言人耿爽30日在例行記者會上表示，佩恩的說法是「罔顧事實」，尤其是出於政治需要拿涉疆問題來說事。他認為，澳洲方面的說法非常不好，無益於中、澳關係的改善與發展，北京已對此提出嚴正交涉。耿爽更反嗆，「我們希望澳方反思和吸取一段時間以來中澳關係經歷風波的教訓。」

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