為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

澳洲將不再對中國人權問題沉默 耿爽這樣反嗆

中國外交部發言人耿爽（見圖）批評，澳洲外交部長佩恩的發言「罔顧事實」，中國已就此事向澳洲提出嚴正交涉。他還說，希望澳洲能反思，吸取過去中澳關係風波的教訓。（美聯社）

中國外交部發言人耿爽（見圖）批評，澳洲外交部長佩恩的發言「罔顧事實」，中國已就此事向澳洲提出嚴正交涉。他還說，希望澳洲能反思，吸取過去中澳關係風波的教訓。（美聯社）

2019-10-30 23:27:05

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）29日晚間在雪梨發表外交政策演說指出，澳洲政府將要求中國對人權等問題負責。對此，中國外交部發言人耿爽批評，佩恩的發言「罔顧事實」，中國已就此事向澳洲提出嚴正交涉。他還說，希望澳洲能反思、吸取過去中澳關係風波的教訓，不要幹進一步、退兩步的事。

外媒報導，由於中國涉嫌干預澳洲內政，並試圖在太平洋地區增加影響力，中澳關係近年來持續惡化，連帶使得雙邊貿易緊張，部分澳洲企業高層呼籲政府應將經濟政策放在首要位置。對此，佩恩強調，澳洲不會保持沉默，「我們必須尊重彼此的主權」。此外，對於中國對待新疆維吾爾族人的方式，她也說，「若對侵犯人權的行為視而不見，代表著我們接受了破壞國際和平與穩定的行為。」

綜合媒體報導，中國外交部發言人耿爽30日在例行記者會上表示，佩恩的說法是「罔顧事實」，尤其是出於政治需要拿涉疆問題來說事。他認為，澳洲方面的說法非常不好，無益於中、澳關係的改善與發展，北京已對此提出嚴正交涉。耿爽更反嗆，「我們希望澳方反思和吸取一段時間以來中澳關係經歷風波的教訓。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澳洲外長︰對中國人權議題保持沉默 不符國家利益

澳洲外長︰對中國人權議題保持沉默 不符國家利益
全體香港人角逐2020諾貝爾和平獎 耿爽又不爽！

全體香港人角逐2020諾貝爾和平獎 耿爽又不爽！
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
NBA總裁爆料中國要求開除莫雷 耿爽說話了！

NBA總裁爆料中國要求開除莫雷 耿爽說話了！
2美國公民在江蘇被捕 中國外交部證實了

2美國公民在江蘇被捕 中國外交部證實了
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
NBA風暴看出中國醜態！范世平：從上到下都在騙

NBA風暴看出中國醜態！范世平：從上到下都在騙

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播