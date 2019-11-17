大量抗生素藥物使用過量 專家警告：恐影響生態圈

專家警告人類、動物使用過多的藥品恐造成環境危害。（美聯社）

2019-11-17 16:04:40

〔即時新聞／綜合報導〕數十億顆的抗生素、止痛藥和抗憂鬱藥物產生大量的殘藥流入地下水中，專家分析指出，這可能嚴重影響淡水生態系和全球的食物鏈。越來越多人擔心，未經限制地在醫療和農業中使用抗生素，可能對人體健康和環境產生負面影響。

綜合外媒報導，在人類和動物使用藥物時，約30％至90％的有效成分會因代謝而排出體外，回歸到自然環境中。研究也顯示，美國一年約40億顆的藥物經過處方提供給民眾，其中有1/3藥物最後被丟棄。一些藥物被丟棄，進入垃圾掩埋場或從浴室進入下水道系統。

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經濟合作暨發展組織（OECD）指出，大多數醫學或獸醫所使用的藥品，從未經過環境的風險評估，研究分析，將近10％的藥物，含有可能對環境造成危害的成分。這些藥物包含多種激素、止痛藥和抗憂鬱藥。

研究表示，未來10年間，牲畜使用抗生素的比例將會有2/3的成長，是否會造成人類對抗生素抗藥性的加強，也是專家所擔心的。研究也指出，人類處方的用藥需求也將大幅增加。

OECD也比較全球水資源中的藥物殘留以及各國的用藥趨勢和淨水相關法規條例。研究顯示，殘留物會在藥品製造、使用和棄置進入環境中。研究顯示，在中國、印度、以色列、韓國和美國，淡水檢測都偵測到極高濃度的藥品殘留。

研究指出，傳統的廢水處理廠的設計並沒有考慮到藥物的過濾，也沒有系統監測水資源中的殘留物。農業和水產養殖中使用的藥品無需任何處理即可直接流入下水道。但專家警告，即使是低濃度、微量的藥物都有可能影響淡水生態系統。

研究報告作者萊基（Hannah Leckie）表示，目前在全球的地表水和地下水中皆檢測到藥物殘留，發現濃度雖然相當微少，但仍不清楚這些殘留物是否有害，因此也不可輕忽。

據報導，全球每年有超過70萬人，因為抗藥性感染而死亡。隨著全球人口的增加，處方用藥的需求也上升，估計至2050年因抗藥性感染的死亡人數將攀升至1千萬人，甚至將高於癌症死亡人口。

專家建議，各國應加強環境中藥物殘留的監控和報導；藥物審核時應考慮是否含有對環境有害因素；鼓勵設計友善環境藥品；減少藥物進入環境中；提高大眾的警覺，醫師和獸醫都應減少過度供藥情形；加強廢水處理廠偵測及過濾藥物。

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