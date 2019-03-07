維生素D別亂吃亂賣！ 在美是食品、回台變藥品的眉角是…

2019-03-07 21:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕補充維生素D夯，許多民眾在國外購買維生素D，拿到國內上網販售，小心觸法！台中市食藥處近來接獲多起網路違法販售維生素D開罰，提醒我國規定維生素D依產品標示或仿單，每日食用劑量若超過800IU（國際單位），為藥品列管，不得在網路販賣，涉違反藥事法，最重會面臨10年有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

食藥處粧組長林晃群指出，維生素D在國外規定比國內寬鬆，每日食用劑量常見1000、2000IU，甚至5000IU仍是食品等級，但拿回國內只要超過8000IU，就算是藥品，去年台中市查獲19件民眾違規上網販售，都是初犯，也法令規定都說不知道，依藥事法各開罰3萬元。

台中就有上班族到美國旅遊，在超市購買60瓶維生素D回國，分送親朋好友吃不完，拿到網拍販賣，還賣出50瓶，每日食用劑量標示為1000、2000，都超過國內標準，被檢舉查獲時，驚訝地說是在美國超市購買，也不是藥局，沒想到拿回台灣變藥品！

中國醫藥大學附設醫院藥劑部主任謝佑文指出，維生素D是可增加鈣吸收，預防骨質疏鬆及惡化，但他是脂溶性維生素，較不易代謝，長期過量攝取，導致高血鈣，頻尿、高尿鈣症，增加心血管鈣化、腎結石風險，也會影響中樞神經，憂鬱、厭食、噁心嘔吐等副作用，他說，國家規定劑量標準是參考各國而訂定。

林晃群說，國健署建議一般成人攝取維生素D每日400IU，台中市藥師公會顧問藥師陳金火指出近來坊間興起有防癌、抗發炎等作用，但仍要有進一步科學佐證，而且一般民眾只要多曬太陽、運動，從食物攝取魚肉、魚肝等應足夠。

他提醒，凡從國外帶入或包裝未有中文字樣的標示，應先看清外包裝標示或仿單說明維生素D的單位劑量，如已超過每日用量限制，應有藥品查驗登記許可，確保品質及安全，而且國外產品屬性常因不同國家而有不同規範，民眾除了自用，切勿上網販售不合法產品，以免觸法遭罰。

林晃群也補充說，我國規定維生素A每日食用劑量若超過1萬IU、維生素E為400，維生素B1為50mg、維生素C為100mg，列為藥品管制。

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