曝露企圖？香港區議會下週選舉 港政務司長突提「押後選舉」

政務司司長張建宗（左）指出，若出現三類事故可能將押後選舉，包括「騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故」。（歐新社）

2019-11-17 11:14:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢不斷激化，區議會選舉將於下週日（24日）舉行，香港政務司司長張建宗今日在政務司司長辦公室官網表示，屆時若出現三類事故可能將押後選舉，其中包括「騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故」。

張建宗在政務司司長辦公室網誌中表示，區議會選舉，將設有超過600個一般投票站，讓超過413萬已登記選民投票選出其代表，同時也是有史以來首次沒有候選人自動當選的區議會一般選舉。

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張建宗指出，近來有候選人競選時被襲擊、競選團隊及其支持者被威脅，亦有議員辦事處及宣傳物品受到破壞，張建宗強調，涉犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》是刑事罪責，最高刑罰是監禁7年和罰款50萬元港幣，民眾切勿因一時衝動以身試法。

張建宗表示，屆時選舉時，行政長官、選舉管理委員會或投票站主任認為一般選舉、投票或點票受到三類事故影響可押後選舉，包括「熱帶氣旋或其他惡劣天氣情況；騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故；屬關於該項選舉、投票或點票的具關鍵性的不妥當之處的事故而受到妨礙、打擾、破壞或嚴重影響。」

政務司司長辦公室臉書今發布區議會選舉投票日文宣。（圖擷取自政務司司長辦公室臉書粉絲專頁）

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