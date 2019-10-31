黃之鋒禁參選 港澳辦高調挺港府

香港眾志秘書長黃之鋒參選區議會議員的資格遭取消，成為本屆區選唯一被拒「入閘」的參選者。（彭博）

2019-10-31 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對「香港眾志」秘書長黃之鋒投入下月香港區議會選舉的資格遭取消（ＤＱ），一如先前所料成為本屆區選唯一被拒「入閘」的參選者，中國國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光卅日強調，港府「這一決定具有充足的事實和法律依據」，中國政府「贊同和支持」。

楊光告訴中國官方媒體新華社，「黃之鋒多年來大肆宣揚所謂『自決』等『港獨』主張，公然否認香港是中國的一部分」，且在香港政府今年「送中」《逃犯條例》修訂引發的「反送中」運動「頻頻向外國勢力搖尾乞憐、乞求干預，是挑戰『一國兩制』原則底線和破壞香港繁榮穩定的禍首之一。」

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新華社則發文恐嚇「黃之鋒們，反中亂港必有代價」，批評黃之鋒是一個徹頭徹尾、如假包換的「港獨份子」，「黃之鋒們」一旦有機會就會鼓吹和煽動港獨，把香港變成「對抗中共，顛覆國家政權的基地。」

黃之鋒卅日表示，他現在決心把被ＤＱ效益「極大化」，既然已確定「沒得踢地區賽？我去踢世界盃。」他強調，「北京選擇ＤＱ我，只會成為國際社會聲援香港抗爭，甚至通過法案的助燃劑」，他將「以『被ＤＱ師』的身分推動《香港人權與民主法案》在全球各國遍地開花，盼望本年內促進美國參議院多數黨領袖儘快把《法案》排上議程」。他同時宣布為此啟動「香港眾志國際眾籌計畫」，募款目標三百萬港幣，不到一天已達標。

美：加速推動香港人權法

美國聯邦眾議院月中已通過《香港人權與民主法案》，待參議院審議。中國ＤＱ黃之鋒一事，正在美國國會議員間發酵，眾院議長裴洛西指此舉損害法制與「一國兩制」；聯邦參議員霍利（Josh Hawley）表示，這是北京禁止黃之鋒參選，令參議院更有理由就《香港人權與民主法案》採取行動。

「顯示黃對北京有多麻煩」

香港時事評論員馬嶽指出，朱凱迪等主張民主自決的其他參選人獲准競選，顯見當局過去堅守的「民主自決」、「港獨」等「紅線」已逐漸模糊；當前「目標針對一人」，ＤＱ決定充分「顯示黃之鋒對北京有多麻煩」，但此舉可能反而拉抬泛民主派選情。香港大學法律學院首席講師張達明則點出，朱凱迪、黃之鋒遭遇不同一事，說明了選舉主任對參選人擁有廣泛不受限的獨斷權力，呼籲上級法院澄清權力行使的時機與方式。

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