中國大使恐嚇勿授獎遭囚作家桂民海 瑞典嗆：掌權者不應攻擊言論自由

瑞典文化部長林德（Amanda Lind）不管中國威脅，仍出席頒獎予桂民海的頒獎活動。（路透）

2019-11-16 12:54:52

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典公民桂民海因為香港銅鑼灣書店出版批評中國領導人的書籍一案，自2015年在中國被關押至今。中國駐瑞典大使桂從友昨（15日）警告瑞典當局，若瑞典文化部長林德（Amanda Lind）出席頒獎予桂民海的頒獎活動，北京政府將會祭出「反制措施」回敬瑞典政府。然而，林德不顧中國威脅，仍出席頒獎典禮，並在致詞時表示，「掌權者不應利用權力攻擊言論自由」。

根據《中央廣播電台》報導，桂民海曾於1980年代在瑞典讀書，後來取得瑞典國籍。他因為香港銅鑼灣書店出版批評中國領導人的書籍一案，2015年在泰國遭人綁架，並在中國被關押至今，一度造成中國與瑞典關係緊張。

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「瑞典筆會」（Svenska PEN）已將2019年「圖霍夫斯基獎」（Tucholsky Prize）頒給桂民海以表彰他的作品為言論自由發聲，「瑞典筆會」昨舉辦頒獎典禮，但因他被關押在中國無法出席，「瑞典筆會」特別擺放一張空椅，象徵性凸顯桂民海受到迫害而無法親臨會場。

對此，桂從友接受瑞典電台（Swedish radio）訪問時表示，「中國堅持反對瑞典筆會頒獎給一名罪犯且編造謊言的人」，並語帶威脅地警告，「我們敦促瑞典筆會即刻取消頒獎給桂民海，瑞典政府官員也不要出席頒獎典禮」，若預定將授獎的林德出席典禮，將會帶來「非常嚴重的反效果，我們確定將會做出反制措施」。

林德在一封信件中反擊，「干預瑞典政府做什麼事，非常不好」，瑞典政府仍認為中國政府應釋放桂民海。然而，林德不顧中國威脅仍出席頒獎典禮，並在頒獎時致詞道「掌權者永遠不應利用權力攻擊自由藝術表達或言論自由」。林德也表示，北京的威脅很嚴重，「我們已向中國代表清楚表明，我們堅持立場，即桂民海必須獲得釋放，在瑞典有言論自由」。

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