瑞典環保少女壁畫遭破壞 五官全塗黑

2019-10-22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲環保小將格蕾塔．桑伯格（Greta Thunberg）日前在聯合國氣候行動峰會上，痛批各國領袖無作為，引起國際關注，同時也引發不少人對她的舉止感到不滿，日前才傳出有反對人士將其人偶「上吊」在高架橋下，近日又爆出畫有她人像的大型壁畫遭到惡意破壞，五官全被噴漆塗黑。

據《CBC》報導，加拿大藝術家勞登（AJA Louden）18日才完成的桑伯格壁畫，僅曝光2天就遭人破壞。當時詹姆斯．巴格內爾（James Bagnell）帶著噴漆在壁畫上寫下「停止說謊，這是石油之鄉」。

巴格內爾表示，這是艾伯塔省，是石油大國，我們不需要外國人告訴我們如何經營業務。當時他在社交媒體上看到這幅壁畫，就決定要來「處理」掉它，不然他已逝的父親看到會不開心，更呼籲桑伯格回到自己的國家讓它變更好。

對於壁畫遭破壞，作者勞登不以為意，因「那是一道免費的牆，任何人都可以在上面作畫」，且畫家們互相塗彼此的畫是很正常的，他最喜歡的事情之一，就是大家都可以在那表達自己的想法。

路過民眾瑪麗·比約格（Mary Bjorgum）則表示，並不感到驚訝，但令人失望的是一件精美的藝術品就這樣毀了，作者花了很多時間跟精力，相當欣賞他們能在那表達自己的觀點。

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