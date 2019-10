英美齊嗆中國大使辦推特 「為何不讓中國人民看？」

2019-10-19 08:12

〔即時新聞/綜合報導〕中國試圖影響國際輿論,中國駐美大使、駐英大使、駐波蘭大使等,陸續註冊美國的社群網站推特(Twitter)。美國國務院先向中國嗆聲,「中國,你為何不讓你的人民看崔天凱的推特?」英國駐中國大使館也諷刺說,「希望所有的中國人民都能自由加入(推特)。」

中國駐美大使崔天凱在7月註冊推特帳號後,中國駐英國大使劉曉明也在最近註冊推特,劉曉明18日推文說,「大家好!我是中國駐英大使劉曉明。很高興加入推特,期待與英國和其他國家或地區的更多朋友互動。」英國駐中國大使館18日轉推劉曉明的推文,並說,「很高興看到中國駐英大使加入推特,我們希望將來所有中國人民都能自由加入。」被解讀諷刺意味濃厚。

美國國務院16日公告,要求在美中國官員與州或地方官員、學術或研究機構接觸時,必須向國務院進行通報。中國駐美大使館17日推文批評說,美國此舉違反「維也納公約」第25條,接受國應為派遣國外交團在執行職能上提供充分便利的條件,但美國卻是在做相反的動作。

美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)18日推文回復中國駐美大使館,「崔天凱的推特帳戶是美國開放資訊環境的例子。在中國,不能用臉書、推特及YouTube,中國還阻止美國外交官使用中國的社群媒體。中國,你為何不讓你的人民看崔天凱的推特?」

