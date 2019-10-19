英美齊嗆中國大使辦推特 「為何不讓中國人民看？」

2019-10-19 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國試圖影響國際輿論，中國駐美大使、駐英大使、駐波蘭大使等，陸續註冊美國的社群網站推特（Twitter）。美國國務院先向中國嗆聲，「中國，你為何不讓你的人民看崔天凱的推特？」英國駐中國大使館也諷刺說，「希望所有的中國人民都能自由加入（推特）。」

中國駐美大使崔天凱在7月註冊推特帳號後，中國駐英國大使劉曉明也在最近註冊推特，劉曉明18日推文說，「大家好！我是中國駐英大使劉曉明。很高興加入推特，期待與英國和其他國家或地區的更多朋友互動。」英國駐中國大使館18日轉推劉曉明的推文，並說，「很高興看到中國駐英大使加入推特，我們希望將來所有中國人民都能自由加入。」被解讀諷刺意味濃厚。

美國國務院16日公告，要求在美中國官員與州或地方官員、學術或研究機構接觸時，必須向國務院進行通報。中國駐美大使館17日推文批評說，美國此舉違反「維也納公約」第25條，接受國應為派遣國外交團在執行職能上提供充分便利的條件，但美國卻是在做相反的動作。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）18日推文回復中國駐美大使館，「崔天凱的推特帳戶是美國開放資訊環境的例子。在中國，不能用臉書、推特及YouTube，中國還阻止美國外交官使用中國的社群媒體。中國，你為何不讓你的人民看崔天凱的推特？」

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.@AmbCuiTiankai's Twitter is an example of the open information environment in the U.S. In China, access to Facebook, Twitter & YouTube is blocked, and the PRC prevents our diplomats from using Chinese social media. China, why not unlock @USA_China_Talk so your people can see it? https://t.co/nfaJKJ0sRM — Morgan Ortagus （@statedeptspox） October 18, 2019

Good to see the Chinese Ambassador to the UK join Twitter. We hope in the future all Chinese people will be free to join ???? https://t.co/5W2SBuMv1w — UK in China ???????? （@ukinchina） October 18, 2019

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