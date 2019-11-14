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殘忍！孕婦批評港警 竟遭噴灑胡椒噴霧並當場壓制

孕婦批評香港警察，竟遭噴灑胡椒噴霧。（圖擷自周庭推特）

孕婦批評香港警察，竟遭噴灑胡椒噴霧。（圖擷自周庭推特）

2019-11-14 15:07:10

〔即時新聞／綜合報導〕令人髮指！香港警察連日以暴力鎮壓抗議民眾，近來有一名孕婦看不下去當面批評港警行為，孰料警察根本不管她腹中小孩的安全，竟直接噴灑胡椒噴霧並多人將其壓制在地。

香港學運女神周庭近日在推特分享了該段影片，只見該名手無寸鐵的孕婦似乎跟全副武裝的鎮暴警察講了幾句話，孰料警察竟面無表情地拿出胡椒噴霧朝著她的臉猛噴，孕婦連忙閃躲但臉上還是露出了痛苦表情。

緊接著孕婦雖然嘗試抵抗，卻又再度受到胡椒噴霧噴灑，港警隨後便一哄而上將孕婦拉倒在地並狠狠壓制，期間警察們還不斷大喊要圍觀群眾走開。

周庭對此怒斥，「假如孕婦和嬰兒因為警察而發生任何事情，警察會承擔責任嗎？政府會批判警察的暴行嗎？」

目前該影片已達到近200萬人次觀看，不少網友都在下面留言感嘆「香港已成地獄」、「香港現在是個危險的地方」、「我很擔心警察暴力會繼續升級」。

相關影片請見：

多名港警將孕婦壓制在地。（圖擷自周庭推特）

多名港警將孕婦壓制在地。（圖擷自周庭推特）

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