尾巴長在額頭！超萌小狗從浪浪變網紅

1隻僅10週大的流浪幼犬，牠的額頭竟長出一條尾巴，被命名為「獨角獸」。（圖擷自臉書「Mac the pitbull」）

2019-11-14 10:56:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州的狗狗救援組織「Mac's Mission」日前在一處寒冷的地方發現2隻疑似遭遺棄的犬隻，救援人員赫然發現其中1隻僅10週大的幼犬，牠的額頭竟多出一條尾巴。

綜合外媒報導，密蘇里州狗狗救援組織「Mac's Mission」這個月在當地發現2隻疑似遭遺棄的犬隻，其中1隻僅10週大的幼犬，牠的額頭竟長出一條尾巴，「Mac's Mission」為這隻小狗命名為「獨角獸」（Narwhal），工作人員帶牠去做X光檢查，獸醫表示，這條尾巴除了讓「獨角獸」變成史上最酷的狗狗以外，沒有任何其他問題，目前也毋需切除。

請繼續往下閱讀...

「獨角獸」的額頭尾巴大概是牠實際尾巴的1/3長，也不會有搖擺動作，「Mac's Mission」工作人員表示，「獨角獸」相當有活力，可以一次玩好幾個小時都不會累，接下來將會為其施打疫苗及絕育，為了確保額頭尾巴不會造成問題，將會等「獨角獸」再長大一些後開放認養。

由於當時同時發現另一隻較年長的狗可能是「獨角獸」的爸爸，認為「獨角獸」可能是某種臘腸犬的混種。

「Mac's Mission」長期致力於救援有特殊需要、出生缺陷、受到傷害或虐待影響的狗狗，他們在臉書上分享「獨角獸」照片時，獲得許多網友分享、討論，成為一隻網紅狗，工作人員表示，希望「獨角獸」的發現，能提高人們對救援中心工作的認識。

獸醫表示，這條尾巴除了讓「獨角獸」變成史上最酷的狗狗以外，沒有任何其他問題，目前也毋需切除。（圖擷自臉書「Mac the pitbull」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法