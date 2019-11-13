港抗爭升級 美參院通過《香港人權民主法案》料差這一步

美參議員里施喊話盡快通過《香港人權與民主法案》。（法新社）

2019-11-13 09:12:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威越演越烈，如今更升級為罷工、罷課、罷市「大三罷」行動；美國共和黨參議員暨外交關係委員會主席里施（Jim Risch）表示，盼盡快推動參議院表決通過《香港人權與民主法案》，由於法案獲共和、民主跨黨派支持，只要參議院多數黨領袖麥康奈安排投票時程，法案可輕易通過。

《路透》報導，《香港人權與民主法案》上個月在美眾議院一致通過，參議院卻遲遲沒有排入投票議程，也就無法由美國總統川普簽署成為法案。里施當地時間週二在美國戰略暨國際研究中心表示，自己是法案的共同發起人和最強烈的支持者，強調「我們想要法案有所進展」，盼能在參院盡快投票通過，讓香港能在美國嚴謹的審視下給予特殊待遇。

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里施將在週三與同黨參議員魯比歐（Marco Rubio）拜會麥康奈（Mitch McConnell），討論法案的投票時程；里施說，「世界需要看見美國為了香港人挺身而出，並與他們站在一起。」

《香港人權與民主法案》由共和黨、民主黨共37名跨黨派議員共同提案，外界預料只要麥康奈安排投票議程，法案可輕易通過。

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