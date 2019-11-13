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港教協痛批林鄭月娥「令人憤怒」 籲不必冒險讓孩子上學

港發起「大三罷」行動，多間大學校園成戰場。（法新社）

港發起「大三罷」行動，多間大學校園成戰場。（法新社）

2019-11-13 07:45:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港各區爆發嚴重警民衝突，校園也淪為戰場，學子人身安全受到極大威脅，各界呼籲港府停課，但港特首林鄭月娥以停止日常活動將「掉入圈套」為由拒絕；「香港教育專業人員協會」痛批林鄭罔顧學生安全，令人憤怒，提醒家長以子女安全為優先，不必冒險讓孩子上學。

香港前日發起罷工、罷課、罷市「大三罷」行動，港鎮暴警察同日開始進入理工大學、中文大學多間大學校園內逮人，並施放多輪催淚彈、橡膠彈；對於是否顧及學生安全宣布全港停課一事，林鄭月娥表示，若政府貿然將日常活動暫停，將掉入圈套，造成香港社會停擺。

綜合港媒報導，港教協發文指出，警方在各區大量施放催淚彈並瘋狂開槍，可見根本不考慮市民安全學生繼續上學實在危機四伏，且晚上施放的催淚彈完全難以清洗，年幼學童上街上課極易沾染毒物損害健康，加上交通癱瘓的情況下難以保證路上安全。

教協痛批，林鄭月娥以不想香港停擺為由不讓學校停課。罔顧學生安危，「一個視我們下一代如草芥的政府，令人憤怒。」教協遂呼籲全港家長，以子女安全為優先考量，不必冒險上學，學校也可視情況彈性停課，教育局不應因此向學校施壓。

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