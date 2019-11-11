遭港警近距開槍重傷送醫 21歲港青情況危急、一度失去心跳

遭警察開槍的男子正在手術中，目前傳出男子情況危急。（路透）

2019-11-11 12:02:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港西灣河交警朝現場示威群眾開槍，造成兩名男子倒地，現場血跡斑斑，兩名男子被送往東區醫院治療，其中一名傷勢較嚴重的男子正在手術中，傳出情況危急。

據《香港電台》報導，這起事件發生在今早7點，交警在壓制群眾其間舉槍向一名黑衣男子開槍，這名21歲男子頓時中槍倒地，事後該男被送往東區醫院進行手術，手術室外有多名防暴警察駐守。

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靜脈破裂 男子一度失去心跳

另據《明報》消息指出，這名21歲中槍男子右腎及肝臟右側被子彈碎片割破，肝門靜脈被壓破，手術期間一度心跳停止，施做心肺復甦術才將男子救回，手術在今早10點左右完成，12點左右轉往加護病房，情況仍危急。

針對港警開槍事件，民權觀察發言人王浩賢指出，網傳片段可見示威者沒有手持武器，警員當時是否有可能使用包括警棍、胡椒噴劑等其他武器？王浩賢表示，根據警隊準則，警員必須在生命受到威脅、沒有其他更低武力選項的情況下，才可以使用實彈槍，如證實警方當時開槍為實彈，警方必須對此交代原因，並要求獨立調查事件。

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