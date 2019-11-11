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港警開槍影片曝光！近距離連開3槍2人中彈

2019-11-11 10:07:32
西灣河港警朝群眾連開3槍，造成兩名男子倒地，現場血跡斑斑，槍擊影片已曝光。圖為西灣河槍擊事件現場。（法新社）

西灣河港警朝群眾連開3槍，造成兩名男子倒地，現場血跡斑斑，槍擊影片已曝光。圖為西灣河槍擊事件現場。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港今日發起「大三罷」，西灣河交警在處理群眾「堵路」現場時，朝現場群眾連開3槍，造成兩名男子倒地，現場血跡斑斑，而槍擊影片也已經曝光。

影片中可看到，當時一名白衣男子走向前和交警起口角，交警隨將白衣男子扣住，並掏出手槍指向另外一名黑衣蒙面男子，喝令要他退後，但黑衣蒙面男子仍持續前進，交警便朝他胸腹部開了一槍，黑衣蒙面男子頓時倒地掙扎。交警開槍後引發週邊民眾驚呼，之後另一名黑衣男子見狀衝向交警，交警反身又開兩槍，這名黑衣男子也倒地，隨後兩名交警分別壓制兩名中槍黑衣男子，其中一名交警見黑衣男子還想起身掙扎，一度還想拿警棍毆打黑衣男子，

交警便朝男子胸腹部近距離開槍。（路透）

交警便朝男子胸腹部近距離開槍。（路透）

《香港電台》 報導，在開槍事件後，大批市民到場怒罵警員，防暴警察多次施放胡椒噴劑驅散群眾，又在現場拉起封鎖線戒備及帶走多人。槍擊事件傷者則被送往東區醫院治療，其中一人正接受手術，手術室外仍有多名防暴警察駐守。

相關新聞連結：

香港今大三罷 傳港警一早實彈開槍民眾流血倒地

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