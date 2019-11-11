過份！港警實彈傷人同事讚 光頭警長：這才是國際標準

香港警察今開槍射傷2名示威者，「光頭警長」劉澤基在微博表示，這才是國際標準。（法新社）

2019-11-11 11:28:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民今日（11日）發起「大三罷」，在各區癱瘓交通，西灣河交警在驅離群眾時，衝突中連開3槍，造成2名示威者受傷。對此，「光頭警長」劉澤基在微博分享開槍影片表示，「這才是國際標準」；有香港市民在其他區域質問現場警員，不料該警員竟答覆「（開3槍）太少了」，顯示香港警察與市民間激烈的對立關係。

香港網媒《丘品創作》拍下事件經過，今早約7時，一名西灣河交通警察在衝突中連開3槍，2名示威者受傷倒地，引起社會譁然。對此，已被中國捧成民族英雄的「光頭警長」劉澤基在微博分享開槍影片表示，「最新！出來破壞堵路一定有後果，不要認為警察永遠不會開槍，這才是國際標準。」

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根據《立場新聞》報導，開槍消息傳開後，有市民在黃大仙抗爭現場質問警員，但是現場警員竟回嗆「（開3槍）太少了！」

根據《香港電台》報導，在開槍現場，大批市民不滿警方開槍，與警員對罵。一批鎮暴警察隨後支援，向市民噴胡椒噴水，不少市民被胡椒噴水射中，包括多名長者。警方至少拘捕2人。

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