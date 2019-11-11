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港警闖入港大宿舍外粗暴抓人 手持上膛槍枝指向學生

港警用上膛槍隻指向學生。（圖擷取自「香港大學學生會學苑即時新聞」臉書粉絲專頁）

港警用上膛槍隻指向學生。（圖擷取自「香港大學學生會學苑即時新聞」臉書粉絲專頁）

2019-11-11 09:14:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港緊張情勢持續，大批港警在今日凌晨1點左右到香港大學賽馬會第二舍堂村（宿舍）外拘捕一名男子，而在拘捕過程中，多名學生被港警推倒在地、遭噴胡椒噴霧，港警甚至手持上膛槍枝指向學生。

臉書粉絲專頁「香港大學學生會學苑即時新聞」指出，一批防暴警察在香港大學站A1出口出現，隨後於二村入口外拘捕一名男子，學生對此不滿與警察對罵，並要求警方交代男子為何被捕，但警察一度用已上膛的槍指向學生，雙方距離不到10公尺，隨後又有大批全副武裝的港警到場增援。

然而警察增援到場後隨推撞在場學生及使用胡椒噴霧，多名學生被推倒及被胡椒噴霧射中，還有學生在混亂中被警棍打中，女學生被港警粗暴拉扯，當場驚聲尖叫。。

而港警指稱，在凌晨1點時獲報，有人破壞港鐵香港大學站薄扶林道出口閘門，警方到場拘捕一名涉嫌刑事毀壞男子。

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