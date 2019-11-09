網傳少女被捕後遭強姦 港警今證實接獲律師報案

香港警方今天表示，10月22日有收到當事人律師報案，又稱「報案人的指控內容與調查結果並不吻合」。圖為香港警察制伏示威者示意圖。（路透）

2019-11-09 22:41:20

〔即時新聞／綜合報導〕近來香港網路上瘋傳，1名少女遭香港警方逮捕後遭到輪姦，並在近日於伊利沙伯醫院墮胎。香港警方今天表示，投訴警察課10月22日有收到當事人律師報案，又稱「報案人的指控內容與調查結果並不吻合」。

綜合香港媒體報導，近來，該案在香港醫院醫護之間廣傳，自稱由醫管局人員管理、多次披露公立醫院事件的臉書粉絲專頁「HA Secrets」則發文稱，經過多次事實查核，「確有一名16歲女童，曾於荃灣警署被拘捕後懷孕，需要進行墮胎手術」，又稱該事件已有律師並進入司法程序。

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香港警方則表示，投訴警察課10月22日收到律師報案，指當事人9月27日在荃灣警署被強姦。警方聲稱，「報案人的指控內容與調查結果並不吻合」，又稱會繼續調查。

香港醫管局今天對該事件做出回覆時表示，「不評論網上個別個案傳言」。

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