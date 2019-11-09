外傳美同意取消對中加徵關稅 川普否認

2019-11-09 00:53:01

〔中央社〕外傳美中已經就取消對中國進口商品加徵關稅達成協議，美國總統川普今天否認這項說法。川普表示，他尚未同意取消，儘管北京希望他這麼做。

中國商務部日前表示，美中兩國已同意分階段取消關稅，但沒有列出具體時間表。不願具名的美國官員則向媒體證實，雙方將分階段取消關稅視為第一階段貿易協議的一環，但仍要以書面形式來讓川普和中國國家主席習近平簽署。

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川普今天上午在白宮南草坪接受媒體訪問時，否認美中同意分階段取消關稅傳言。

他表示，中國方面希望能取消部分加徵的關稅，但他不會照單全收。美中貿易協商尚未達成協議，談判仍在進行。

川普並表示，如果他和習近平將就美中貿易達成協議，兩人會晤地點「可能會在愛阿華州或其他農業州」。

路透社昨天引述熟知談判內容的數名消息人士指出，美國與中國同意取消加徵關稅作為兩國第一階段貿易協議的一部分，但面臨來自白宮及外部顧問的強烈反對。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）就說：「移除現有加徵關稅以利簽署第一階段協議，這點目前尚無共識。唯一能拍板的就是川普總統本人，就這麼簡單。」

若美中能敲定並簽署第一階段貿易協議，外界普遍預期，內容將包括美國承諾取消原訂12月15日生效、針對約1560億美元輸美中國貨品加徵的關稅，範圍含括手機、筆電和玩具等。

「紐約時報」報導，川普政府內部支持撤關稅的一派認為，撤除部分加徵關稅、與中國簽成協議可為川普帶來政治勝利，讓川普得以宣稱他成功迫使中國打開市場、加購美國農產，還可為日後的談判再留籌碼；但鷹派幕僚警告，在中國未做更多實質承諾前撤回關稅，無助達成美方要求，意味美國屈服。（編輯：劉學源）

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