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辛巴威乾旱危機 至少105隻大象餓死、渴死

自9月以來，辛巴威當地的野生園區已有105頭大象因缺水、缺糧而死。（美聯社）

自9月以來，辛巴威當地的野生園區已有105頭大象因缺水、缺糧而死。（美聯社）

2019-11-08 21:32:40

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威陷入乾旱危機，自9月以來，根據辛巴威國家公園和野生動物管理局指出，當地的野生園區至少已有105頭大象因缺糧、缺水死亡。

綜合外媒報導，野生動物保護官指出，乾旱情況嚴重，當地上一次降雨出現在4月，其中，被列為聯合國教科文組織世界遺產的「馬納波爾斯國家公園」中，4處水池已有2處乾涸，而僅存的2處，又分別只剩正常情況下的5％及30％水量。

除了大象，不少動物也耐不住飢餓和口渴，紛紛逃出公園，卻卡在水坑早已見底、受陽光普照的泥濘中無法掙脫。

每年同期，馬納波爾斯都面臨炎熱乾燥的天氣，不過因為去年降雨稀少，造成今年的乾旱更加惡劣，甚至連河流的流量也減少。

報導指出，目前預計很快就會出現季節性降雨，不過當地官員及野生動植物愛好者為了防止出現更多動物死去，因此陸續帶來食物幫助受災動物，放棄他們原先採取的「不干預政策」。

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