泰國80大象「不明原因」集體狂奔 3柬國勞工慘死

泰國北柳府80頭大象集體狂奔，導致3人死亡悲劇。示意圖。（路透）

2019-11-03 23:26:45

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北柳府的野生動物保護區近日有80多頭野象「不明原因」集體狂奔，導致3人死亡。

根據外媒報導，北柳府Khao Ang Rue Nai野生動物保護區，80多頭野象因不明原因集體狂奔，瞬間摧毀3個受雇砍伐桉樹的柬埔寨籍勞工的工棚。工棚中的6名柬埔寨籍勞工拼命奔逃，但不幸有1名勞工當場喪命，另有2人失聯，當地警方以及保護區工作人員於事發地點附近展開搜索後，找到了2名失聯者遺體，整起事件共導致3人死亡。

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據悉，這2名遇難者為一對夫妻，兩人遺體相隔約50米，全身上下在被發現時早已在野象狂奔摧毀下，面目全非。

北柳府他達傑縣縣長乃參透露，從這對夫妻的死狀看起來，估計他們是從200公尺外的工棚亡命奔逃出來，試圖前往相對安全的村莊尋求庇護，但由於野象數量過多，遍佈於整個保護區，以致於他們無處可逃，最後雙雙慘死。

當局已交代相關單位採取各項補救措施照顧死者家屬，以及繪製野生大象在保護區出沒地點的地圖，讓民眾之後在危險之際可尋找藏身的地方，為了不再發生悲劇，將嚴格禁止人們在危險區域紮營 。

泰國北柳府80頭大象集體狂奔後，當局找到了失聯者遺體。（圖取自泰國每日新聞）

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