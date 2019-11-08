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港親中議員遇襲耍特權「插隊」 腦瘤病患手術被延期...

香港建制派、親中議員何君堯6日街頭拜票時遇襲，遭嫌犯持刀刺傷，不過，卻傳出何君堯插隊，導致須動腦瘤手術的病患，手術延到下星期，讓家屬相當氣憤，引起熱議。（圖擷取自臉書）

香港建制派、親中議員何君堯6日街頭拜票時遇襲，遭嫌犯持刀刺傷，不過，卻傳出何君堯插隊，導致須動腦瘤手術的病患，手術延到下星期，讓家屬相當氣憤，引起熱議。（圖擷取自臉書）

2019-11-08 15:14:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派、親中議員何君堯6日街頭拜票時遇襲，遭嫌犯持刀

刺傷，何事後被送醫治療。如今一名自稱是被何君堯插隊的病患家屬，表示自己的母親需動腦瘤手術，卻因何君堯插隊，導致手術延到下星期，讓家屬怒轟「為什麼一個2公分左右的傷口可以插隊」，引起熱議。

有病患家屬在臉書粉專「HA Secrets」發文 表示，其母親的腦瘤手術排第6順位，卻因何君堯插隊，導致母親的手術要改期。家屬指稱，病患為接受手術已禁食幾天，如今手術延到下星期，又得繼續禁食，非常擔心母親的身體狀況。

家屬強調，病患的腦腫瘤已半個腦都是，從週一開始等候緊急手術，但等到今天，都還沒有等到手術，那究竟緊急的意義何在，病患家屬更怒轟「為什麼一個2公分左右的傷口可以插隊？我真氣得瘋。不懂何君堯就有特權？HA（醫管局）是不是要出來交代？」，此事在香港社群上再度引起熱烈討論。

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