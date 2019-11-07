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世界遺產巴黎聖母院重建將與中國合作

巴黎聖母院今年4月發生大火，中方表示已與法方簽署合作文件，將針對聖母院進行共同重建工作。（法新社、路透檔案照，本報合成）

巴黎聖母院今年4月發生大火，中方表示已與法方簽署合作文件，將針對聖母院進行共同重建工作。（法新社、路透檔案照，本報合成）

2019-11-07 21:19:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎聖母院被聯合國列為世界文化遺產，今年4月16日發生大火，建於13世紀的橡木屋頂有3分之2被焚毀，屋頂尖塔也遭烈焰吞噬、倒塌。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）誓言在5年內完成重建；中國政府指出，6日已與法方簽署合作文件，將進行重建工作。

綜合外媒報導，中國國家文物局6日表示，中法雙方已於北京簽署合作文件，中國將派遣專家參加巴黎聖母院的重建工作，目前預計在2020年敲定聖母院修復工作的主題、模式與中國專家名單，會盡快派出相關人士與法國團隊一起修復世界文化遺產。

中國國家文物局局長劉玉珠透露，自從巴黎聖母院在4月焚毀後，雙方文化遺產主管部門數度魚雁往返，探討中法合作架構，法國政府也會參與中國陝西秦始皇陵兵馬俑保護工作，進行培訓、技術與科學交流，將有助於中法文化遺產合作的深度，對全球產生示範效應。

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