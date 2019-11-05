房價太高自己救 蘋果砸760億元解加州「居住危機」

蘋果將投入760億元緩解加州居住危機。（法新社）

2019-11-05 07:50:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘蘋果宣布，將投入25億美元（約台幣760億元）解決加州住房危機；蘋果CEO庫克表示，「在世人知道矽谷的名號，以及你我把科技產品從口袋掏出之前，蘋果就把矽谷視為『家』。」強調蘋果對該地區有著強烈的社會責任，要維護其為人們宜居的地方。

25億美元中，包括用於可負擔住房投資基金、首購族房貸援助基金、灣區房屋基金及支持弱勢族群等。蘋果在聲明中提到，無論是租房或是購屋，飛漲的費用以及可負擔住房短缺不斷增長，社區中的教師、消防員或社工等一線基層人員，只能無奈離開他們的家園，另覓住處，光是今年4月到6月就有近3萬人離開舊金山，灣區擁房人數更是7年來最低。

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庫克提到，可負擔的住房意味著穩定、機會和尊嚴，「當這些事情對多數人來說變得遙不可及，我們了解到必須做出改變，蘋果則承諾要設法解決問題。」

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