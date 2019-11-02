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注意！蘋果警告：舊iPhone和iPad請立即更新 否則無法上網

蘋果警告舊款iPhone和iPad用戶，必須在3日之前將設備更新為最新的iOS軟體，否則會出現無法連上網路的狀況。（路透）

蘋果警告舊款iPhone和iPad用戶，必須在3日之前將設備更新為最新的iOS軟體，否則會出現無法連上網路的狀況。（路透）

2019-11-02 12:36:59

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果警告舊款iPhone和iPad的用戶，如果在明天（3日）之前仍未將設備更新為最新的iOS軟體，會出現無法連上網路的狀況。

《CNN》報導，蘋果表示，2012年或更早販售的IPhone和iPad，都需要更新以確保精確的GPS位置，並讓App Storei、Cloud、電子郵件和網頁瀏覽保持使用。

蘋果指出，這完全是由於GPS時間轉換問題所造成的，畢竟每隔19年GPS裝置就需要重置以準確測量時間和日期，其他廠商的GPS裝置於今年4月6日進行重置就產生了問題。

其中，iPhone 5和第四代iPad Wi-Fi + Cellular，必須更新為iOS 10.3.4。至於iPhone 4s、第一代iPad mini Wi-Fi + Cellular、iPad 2 Wi-Fi + Cellular （CDMA models）、第三代iPad Wi-Fi + Cellular，則必須更新為iOS 9.3.6。

如果用戶不知道自己的iPhone或iPad的軟體版本，可以點開「設定（settings）」並選擇「一般（general）」，再點擊「關於（about）」查看軟體版本。

假如無法在3日之前更新設備，Apple呼籲用戶應使用電腦進行備份，因為屆時OTA軟體更新和iCloud備份將不再起作用。

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