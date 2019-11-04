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中國南海主權聲索 美白宮國安顧問批把海變湖

美國白宮國家安全顧問歐布萊恩今天表示，南海是國際海域，不該由某個國家大規模封住水域，把海洋變得好像湖一樣。（美聯社）

美國白宮國家安全顧問歐布萊恩今天表示，南海是國際海域，不該由某個國家大規模封住水域，把海洋變得好像湖一樣。（美聯社）

2019-11-04 23:13:42

〔中央社〕中國在南海的主權聲索備受關注，美國白宮國家安全顧問歐布萊恩今天表示，南海是國際海域，不該由某個國家大規模封住水域，把海洋變得好像湖一樣，這樣違反規則也不公平。

第35屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）及相關會議11月2日到4日在曼谷北郊的IMPACT展覽中心登場，美國總統川普未出席，派出白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）擔任特使出席會議。

歐布萊恩在今天登場的東協美國高峰會（ASEAN-US Summit）中批評北京在南海用威嚇的方式阻止東協國家開發離岸海洋資源，東協對新帝國時代沒有興趣，也對大國能掌控他國的「強權即是公理」理論沒興趣。

中國外交部副部長樂玉成在場外受訪時則表示，干涉亞洲國家之間的合作，已經變成有些國家的例行公事，這樣的做法沒有建設性，也不負責任。

歐布萊恩今天晚間舉行國際媒體記者會，面對媒體詢問，他進一步解釋他在東協美國高峰會中的說法。他表示，帝國主義已經是過去的事情了，21世紀的國際關係中不該再存在大國占小國便宜的事情，國家之間的交往應該平等且根據國際法。

對於樂玉成的說法，歐布萊恩表示，美國從很久以前就已經在亞洲存在，因此美國並不是干涉亞洲事務，而是亞洲的關鍵角色，美國為亞洲做的事情比有些在亞洲的國家都多。

歐布萊恩表示，南海是國際海域，依據國際法，美國在這裡有出入的自由，不該由某個國家大規模封住水域，把海洋變得好像湖一樣，這樣是違反規則也不公平的。

不過歐布萊恩又表示，這不代表美國不想追求和中國的良好關係，川普說過，美國追求和中國的良好關係，美中關係好對大家都好，美國在乎的是公平的行為，如果發生對這個區域和對美國盟友不公平的行為，美國並不怕指出來。

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