川普嫌女兒太胖？傳私人助理酒後爆料突被解雇

2019-09-01 12:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的私人助理威絲特豪特(Madeleine Westerhout)29日突遭解雇,根據外媒報導,威絲特豪特日前在一場與記者的私人聚會中,吹噓自己跟川普的關係比他自己的女兒更好,還爆料川普因為嫌棄她的女兒蒂芙尼(Tiffany Trump)太胖,所以不願意跟她合照,因而被迫離開白宮。

綜合媒體報導,有知情人士透露,威絲特豪特與白宮首席副祕書長荷根‧吉德里(John Hogan Gidley)與記者們舉行一場私人聚會。威絲特豪特在聚會中喝了幾杯酒,不過似乎是因為喝醉,她突然敞開心扉地向記者們吹噓她與川普的關係比他的女兒伊凡卡(Ivanka Trump)、蒂芙尼更好,並宣稱川普不喜歡跟蒂芙尼合照,因為他認為蒂芙尼的身材太胖了。

報導指出,川普30日證實威絲特豪特因為談論他的女兒而被解雇,並稱這些言論「有點傷人」。川普在推特上回應,威絲特豪特是一個非常善良的人,昨晚打電話向他道歉,我完全理解並原諒她,祝她好運,「我愛蒂芬妮!」

While Madeleine Westerhout has a fully enforceable confidentiality agreement, she is a very good person and I don’t think there would ever be reason to use it. She called me yesterday to apologize, had a bad night. I fully understood and forgave her! I love Tiffany, doing great!