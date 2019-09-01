川普嫌女兒太胖？傳私人助理酒後爆料突被解雇

2019-09-01 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的私人助理威絲特豪特（Madeleine Westerhout）29日突遭解雇，根據外媒報導，威絲特豪特日前在一場與記者的私人聚會中，吹噓自己跟川普的關係比他自己的女兒更好，還爆料川普因為嫌棄她的女兒蒂芙尼（Tiffany Trump）太胖，所以不願意跟她合照，因而被迫離開白宮。

綜合媒體報導，有知情人士透露，威絲特豪特與白宮首席副祕書長荷根‧吉德里（John Hogan Gidley）與記者們舉行一場私人聚會。威絲特豪特在聚會中喝了幾杯酒，不過似乎是因為喝醉，她突然敞開心扉地向記者們吹噓她與川普的關係比他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、蒂芙尼更好，並宣稱川普不喜歡跟蒂芙尼合照，因為他認為蒂芙尼的身材太胖了。

報導指出，川普30日證實威絲特豪特因為談論他的女兒而被解雇，並稱這些言論「有點傷人」。川普在推特上回應，威絲特豪特是一個非常善良的人，昨晚打電話向他道歉，我完全理解並原諒她，祝她好運，「我愛蒂芬妮！」

While Madeleine Westerhout has a fully enforceable confidentiality agreement, she is a very good person and I don’t think there would ever be reason to use it. She called me yesterday to apologize, had a bad night. I fully understood and forgave her! I love Tiffany, doing great! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年8月31日

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