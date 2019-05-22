聯合抗衡中國！ 台灣2邦交領袖進白宮見川普

美國總統川普在21日邀請帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦等3個「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS）領導人訪問華府，特別進白宮與川普會面。（路透）

2019-05-22 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在21日邀請帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦等3個「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS）領導人訪問華府，特別進白宮與川普會面，到國務院與國務卿龐皮歐進行工作午餐，並與美國代理國防部長夏納翰與舉行電話會議，其中帛琉和馬紹爾群島為台灣的邦交。

白宮聲明指出，共同重申對一個自由、開放和繁榮的印太地區，我們認識到我們獨特，歷史和特殊的關係，並重申對「自由聯繫邦契約」的承諾，致力持續支持繁榮、安全和法治方面的密切合作，相信將進一步促進我們的共同利益，並繼續成為地區安全、穩定和繁榮的源泉。「自由聯繫邦」3國領導人也與國務卿龐皮歐進行工作午餐，並與美國代理國防部長夏納翰舉行電話會議。

馬、帛、密3國為美國的自由聯繫邦，皆位於密克羅尼西亞群島，接受美國經濟援助與社會福利，但讓渡國防權力，允許美軍控制其空域及周邊水域。這是3個FAS領袖首度在白宮接受美國總統款待，展現美國與FAS的特殊夥伴關係。

《華爾街日報》先前分析指出，美國國防部重心早已從中東戰場轉移，21日會晤安排除了明示美國挑戰中國在該區域日增影響力的企圖，也象徵這些小島國對美國太平洋戰略的重要性增加，美國軍力部署在當地可望提升，正極力打造戰略與戰術能力，以利在太平洋上與俄羅斯及中國競逐。

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