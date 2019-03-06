鄭文燦訪美進白宮 立委：對台美關係有重要意義

2019-03-06 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦近日訪問美國，昨天搶先在臉書貼出走訪白宮的照片，並稱有與白宮、國防部及國務院的官員會晤。立法委員羅致政說，鄭文燦跨出這步對台美關係有重要的象徵意義。

在美國華盛頓訪問的鄭文燦今天在臉書上，PO出與美國官員的照片，包含美國國務院亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）、國務院台灣協調處處長何樂進（Jim Heller），以及民主黨聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）和共和黨聯邦參議員楊恩（Todd Young）。鄭文燦指出，共和黨和民主黨雖然政策與路線不太一樣，但兩黨都一致支持台灣。

綜合媒體報導，羅致政表示，鄭文燦跨出這步，對台美關係有重要的象徵意義，希望這樣的做法和互動，未來能夠變成常態，對台美關係有非常正面的發展。羅致政也說，這次美國對於台灣縣市首長有這樣的安排，代表政府推動台美關係的努力有了成果。

鄭文燦這次的訪美行程，先到洛杉磯都會區參訪，再前往華盛頓，在外交部協助下與白宮、國務院、國防部官員會面。

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