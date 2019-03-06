鄭文燦入白宮創歷史他們不讚 拷秋勤酸：歡迎來到中華92島

2019-03-06 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦近日訪美，他的同名粉專昨貼出一張「白宮原來這麼大」的照片，訴說他赴華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院的官員。桃園市議員王浩宇也在貼文下方留言，稱鄭默默創造了歷史，並指鄭是《台灣旅行法》通過後，首位走進白宮的台灣主要官員，引發網友熱烈迴響。樂團「拷秋勤」的粉專也撰文盛讚鄭，接著話鋒一轉感嘆台灣近期發生的事，宛如「平行世界」。

臉書粉專「拷秋勤 Kou Chou Ching」在貼文中表示，鄭文燦進入白宮會晤官員，做到台灣歷史新一步，不過接下來卻劃出「平行世界」分隔線，感嘆萌萌稱「同性戀是病」；某些媒體「無視，繼續製造假新聞」；「呵逼➜強盜去搶銀行嚕（抓頭）」。

不僅如此，「拷秋勤 Kou Chou Ching」也在貼文中指出，「腦華」者可能會說去白宮有屁用，「可以讓我們發大財嗎」；「蛞粉」則說「導演去大馬才厲害」，見了中共一帶一路負責人」。

「拷秋勤 Kou Chou Ching」在貼文中直言，「不要懷疑你的眼睛，歡迎來到中華92島」。

本報昨報導，鄭文燦在美東時間3月4日，前往華盛頓特區出席哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會，以「美國印太戰略下台灣的角色探討」進行專題講演，並會晤白宮、國防部及國務院官員，還就雙邊城市交流、全球化下中國經濟發展問題、兩岸關係、政治經濟互動現況，以及美中台關係等，與智庫學者交換意見。

樂團「拷秋勤」感嘆，鄭文燦做到台灣歷史新一步，但近日發生在台灣的事情，彷彿「平行世界」般。（圖翻攝自臉書粉專「拷秋勤 Kou Chou Ching」）

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