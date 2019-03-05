配合藍營、護航中國！臉書專頁開35K明目張膽徵「網軍」

2019-03-05 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕現在網際網路相當普遍，任何人都可以輕易發表言論，不過網路上也出現許多「網軍」。最近就有有心人士在臉書開出35K的薪水，招募護航中共的網軍，引來本土樂團「拷秋勤」痛批。

拷秋勤今天在臉書貼出一則某專頁的發文截圖，發文希望尋找消息散播高手，應徵者須有2到3個臉書、LINE或微信帳號。工作內容是散播農場文、配合「我們」發布新聞話題帶風向，尤其是配合、護航泛藍甚至「對岸」的話題留言。此外，網軍也需要攻擊、刷淡所有與他們意見相左的文章。

發文單位還指出，他們有一套「教戰手冊」，可以教網軍如何激怒對方，或是透過截圖對方言論，揚言要告對方，讓對方不敢再留言。這份網軍工作開出的薪水為3萬5000元，而且還稱可以私訊後議價。

拷秋勤表示，9.2 跟黑手被抓包砸錢買網軍、散播造謠與網路霸凌，企圖利用網路統戰影響2020總統大選。不過拷秋勤也無奈表示，中華民國社會文化絕大多數的人只在乎「發大財」，卻根本不在乎自由民主的可貴，「我們是一個只要人家給錢，連自己的國家台灣都可以隨便拋棄的社會。」

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