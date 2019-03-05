鄭文燦訪美行 被稱讚創造歷史

2019-03-05 23:12

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美東時間3月4日前往華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院官員，鄭文燦今天晚上也在臉書PO文，並標籤「#白宮原來這麼大」，還跟大家介紹，他背後那張畫像是小羅斯福總統時期的國務卿Cordell Hull；桃園市議員王浩宇也稱讚鄭文燦是「台灣旅行法」通過後，首位走進白宮主要官員，鄭文燦創造了歷史。

據了解，鄭文燦在臉書上po出的照片，拍攝位置在艾森豪行政大樓內，其鄰近白宮，但並非在白宮內。不過隨行赴美的桃園市府新聞處長兼發言人詹賀順則表示，他們今天確有被帶領參觀白宮部分區域。

許多網友看到鄭文燦進到美國白宮後都大讚還紛紛留言「市長真的是讓我們驕傲」、「默默低調的就進了白宮了！」、「把南北兩位網紅政客遠遠拋在腦後」，也有網友消遣高雄市長韓國瑜「有個市長大張旗鼓的跑出去，結果什麼官都沒見到..真的狠北七」、「我們高雄市長只好一定要去見包子了，可憐啊高雄人」。

鄭文燦也介紹，Cordell Hull 於1933年就職，擔任國務卿的職務長達11年，在二次世界大戰期間進行複雜的外交工作；也是聯合國的推手，1945年獲得諾貝爾和平獎，表揚他對成立世界組織的努力。

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