韓國瑜被爆與統戰單位簽約 他稱是中國政治訂單

2019-02-27 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問馬來西亞和新加坡，與馬來西亞糧食商會會長拿督斯里蔡寶強，簽下價值新台幣1億元的合作備忘錄（MOU），事後被爆出蔡寶強為中國在馬國的一帶一路機構的主席。對此，中國出生的美籍異議作家曹長青說，韓國瑜吹噓高雄崛起、迎接全世界，跟共產黨一樣說大話膨風，實際上是政治訂單，意圖統戰台灣。

曹長青26日在政論節目《政經看民視》上表示，韓國瑜這次所簽的備忘錄至少有3個問題。第一個，這項備忘錄為1億新台幣的農產品訂單，只不過是300萬美元的訂單，而且還是個備忘錄，卻被韓國瑜說成高雄崛起、迎接全世界，如果簽的是1億美元的訂單，豈不是要崛起到月球，迎接全宇宙，跟共產黨一樣愛吹牛，做什麼事都連吹帶騙。

曹長青說，第二個，韓國瑜簽訂單的對象被踢爆是中國一帶一路在馬國執行機構的主席蔡寶強，而且還是共產黨外圍組織的理事，曹長青質疑韓國瑜是不是簽政治訂單，來經濟統戰高雄，甚至是統戰台灣。第二個，這種中國讓利的現象已經不是韓國瑜首創，過去在馬英九政府的時候，就稱有200個中國代表團要來台灣採購，號稱有200億美元，但其實根本沒有發生過，通通都是編造的。

基進黨先前在臉書爆料，蔡寶強具有「馬華一帶一路中心執行主席」、「中國海外交流協會第6屆理事會理事」身分，而中國海外交流協會更在美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）報告中，被認定為統戰單位。

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