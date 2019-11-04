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英國研究：某些腸道細菌可能提升腸癌風險

英國研究發現，人類腸道「擬桿菌屬」中有某種細菌，會增加罹患腸癌機率。（示意圖，路透資料照）

英國研究發現，人類腸道「擬桿菌屬」中有某種細菌，會增加罹患腸癌機率。（示意圖，路透資料照）

2019-11-04 23:23:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「布里斯托大學」一項最新研究首次運用孟德爾隨機化方法（Mendelian randomization），探討腸道細菌與腸癌的因果關係，結果發現人類大腸的非病原性優勢菌種「擬桿菌屬」（bacteroidales）中，有一種未經分類的細菌，會讓罹患腸癌的機率上升2％至15％。

主導這項研究的布里斯托大學學者韋德（Kaitlin Wade），四日在英國國家癌症研究所（NCRI）於格拉斯哥的癌症大會上發表成果。

韋德指出，雖然愈來愈多研究證明，腸道菌叢（Gut Microbiota）與人類健康息息相關，其中也不乏益處，但鮮少有研究提出兩者間因果關係的證據。韋德表示，她對於腸道菌叢的變化是否對腸癌造成影響很好奇，例如，某種細菌的數量變化、不同類型細菌的數量等。

因此，韋德率領團隊利用孟德爾隨機化方法，針對比利時「弗蘭德腸道菌叢計畫」（FGFP）等三項歐洲研究計畫中的3890名參與者，以及「國際大腸直腸癌遺傳和流行病學組織」（International genetics and epidemiology of colorectal cancer consortium）的12萬328件案例進行分析。據悉，這些研究追蹤特定疾病患者體內，有別於一般人的基因組差異，即全基因組關聯分析（GWAS）。

團隊分析後發現，有13種基因變異分別對應到不同種類腸道細菌的變化，進一步分析後又發現，體內有「擬桿菌屬」中某一種細菌的人，罹患腸癌的機率比沒有這種細菌的人高出2％至15％。韋德指出，這項發現佐證先前的研究，即在腸癌患者體內，「擬桿菌屬」細菌更常見，數量也更多。

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