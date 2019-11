萬聖節派對慘遭掃射 Airbnb宣布禁止「派對屋」出租

2019-11-03 09:55:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國日前發生學生包下Airbnb豪宅舉辦派對,卻遭人闖入開槍掃射,5人身亡的慘案。對此,Airbnb首席執行官布萊恩·切斯基(Brian Chesky)表示,未來將禁止任何「派對屋」的出租。

據《BBC》報導,發生槍擊案的豪宅是以一個小團體的名義租借的,並未告知要辦派對,這群學生在Instagram上公開作為萬聖節派對場地,還吸引100多人參加,Airbnb指出「房東未授權這間房子可以辦派對」。

這次5名遇難者年齡皆在30歲以下,警方目前仍未發現任何嫌疑犯,只有在屋內找到兩把槍。布萊恩在推特發文提到「這是無法接受的,我們必須做得更好」,Airbnb將擴大對「高風險訂房」的手動篩選,並對違反相關規範的用戶採取行動。

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: