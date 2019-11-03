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萬聖節派對慘遭掃射 Airbnb宣布禁止「派對屋」出租

Airbnb首席執行官布萊恩·切斯基表示，未來將禁止「派對屋」出租。（路透）

Airbnb首席執行官布萊恩·切斯基表示，未來將禁止「派對屋」出租。（路透）

2019-11-03 09:55:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生學生包下Airbnb豪宅舉辦派對，卻遭人闖入開槍掃射，5人身亡的慘案。對此，Airbnb首席執行官布萊恩·切斯基（Brian Chesky）表示，未來將禁止任何「派對屋」的出租。

《BBC》報導，發生槍擊案的豪宅是以一個小團體的名義租借的，並未告知要辦派對，這群學生在Instagram上公開作為萬聖節派對場地，還吸引100多人參加，Airbnb指出「房東未授權這間房子可以辦派對」。

這次5名遇難者年齡皆在30歲以下，警方目前仍未發現任何嫌疑犯，只有在屋內找到兩把槍。布萊恩在推特發文提到「這是無法接受的，我們必須做得更好」，Airbnb將擴大對「高風險訂房」的手動篩選，並對違反相關規範的用戶採取行動。

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