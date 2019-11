加州學生「萬聖節派對」驚傳槍擊 警方確認4死4傷

2019-11-01 20:35:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州奧林達(Orinda)於31日晚間發生槍擊案,嫌犯衝進由蘭尼學院(Laney College)學生舉辦的萬聖節派對持槍掃射,根據當地警察局局長指出,案發現場已確認4人死亡,案情細節仍在調查當中。

綜合媒體報導,加州蘭尼學院31日包下Airbnb一間豪宅舉行萬聖節派對,有多達100人以上參加,槍擊案發生在當地時間晚間10點左右,有人闖入派對上持MAC-10衝鋒槍掃射,奧林達警察局長庫克(David Cook)指出,「警方抵達現場後確認,有4名受害者當場死亡,另有4人受傷」。

請繼續往下閱讀...

從網上影片可見,槍擊事發地點有多名傷患被抬上救護車送醫治療,在槍擊案爆發後,康特拉科斯塔郡(Contra Costa County)警長辦公室於推特上發文沒有透露細節,僅稱正積極調查中。根據外媒報導,有目擊者聲稱,看見槍擊案嫌犯是一名身穿橘色連帽衫的非裔男子。

Multiple people shot at an air b n b Halloween party in #orinda @nbcbayarea pic.twitter.com/B5L5EVDu6K