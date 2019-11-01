加州學生「萬聖節派對」驚傳槍擊 警方確認4死4傷

美國加州奧林達於31日晚間發生槍擊案，嫌犯衝進由蘭尼學院學生舉辦的萬聖節派對持槍掃射，根據當地警察局局長指出，案發現場已確認4人死亡，案情細節仍在調查當中。（圖擷取自Twitter「KTVU」）

2019-11-01 20:35:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州奧林達（Orinda）於31日晚間發生槍擊案，嫌犯衝進由蘭尼學院（Laney College）學生舉辦的萬聖節派對持槍掃射，根據當地警察局局長指出，案發現場已確認4人死亡，案情細節仍在調查當中。

綜合媒體報導，加州蘭尼學院31日包下Airbnb一間豪宅舉行萬聖節派對，有多達100人以上參加，槍擊案發生在當地時間晚間10點左右，有人闖入派對上持MAC-10衝鋒槍掃射，奧林達警察局長庫克（David Cook）指出，「警方抵達現場後確認，有4名受害者當場死亡，另有4人受傷」。

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從網上影片可見，槍擊事發地點有多名傷患被抬上救護車送醫治療，在槍擊案爆發後，康特拉科斯塔郡（Contra Costa County）警長辦公室於推特上發文沒有透露細節，僅稱正積極調查中。根據外媒報導，有目擊者聲稱，看見槍擊案嫌犯是一名身穿橘色連帽衫的非裔男子。

Multiple people shot at an air b n b Halloween party in #orinda @nbcbayarea pic.twitter.com/B5L5EVDu6K — Cheryl Hurd （@hurd_hurd） 2019年11月1日

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