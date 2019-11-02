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扯！5男輪姦少女逃過性侵罪 法院：受害者昏迷沒拒絕

西班牙5名男子輪姦一名14歲少女，巴塞隆納法院竟撤銷5人的性侵罪，改用量刑較輕的性虐待判處5嫌10至12年不等的有期徒刑，理由是受害者當時昏迷了沒有拒絕。圖為與此案相似的「狼群」案今年6月在西班牙最高法院審理時，女權人士在現場示威。（路透）

西班牙5名男子輪姦一名14歲少女，巴塞隆納法院竟撤銷5人的性侵罪，改用量刑較輕的性虐待判處5嫌10至12年不等的有期徒刑，理由是受害者當時昏迷了沒有拒絕。圖為與此案相似的「狼群」案今年6月在西班牙最高法院審理時，女權人士在現場示威。（路透）

2019-11-02 11:36:58

〔即時新聞／綜合報導〕太扯！西班牙5名男子涉嫌於2016年在廢棄工廠開趴時，集體輪姦一名14歲少女，巴塞隆納法院如今竟撤銷5人的性侵罪，改用量刑較輕的性虐待判處5嫌10至12年不等的有期徒刑，理由是受害者當時昏迷了沒有拒絕。

《CNN》報導，西班牙法律規定，只有在嫌犯使用暴力或恐嚇的情況下，性侵罪才能成立，但該名少女在攝入酒和毒品後失去知覺沒有反抗。

巴塞隆納法院表示，5嫌對未成年受害者的性行為極為激烈，但女孩處於昏迷狀態，無法確認她是接受還是反對與被告產生性關係，而且被告也在不使用任何暴力或恐嚇下進行性行為，因此此案必須歸類為性虐待。

法官除了以較輕的性虐判處5人之外，還宣判當時開趴的另2名男子完全無罪，至於受害者則可獲得1.2萬歐元（約新台幣40.7萬元）賠償。該判決一出讓西班牙各界再度對政府施加壓力，要求明確規定任何未經同意的性行為都該視為性侵。

事實上，本案與西班牙之前另一起被稱為「狼群」的5人輪姦少女案相似，最初「狼群」5人也是被撤銷強姦罪並以性虐罪輕判，經過一年的示威活動之後，西班牙最高法院於今年6月終於推翻一、二審判決，以性侵罪判處「狼群」5人需服15年有期徒刑。

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