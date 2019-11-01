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北韓證實成功試射「超大型火箭砲」 成該國戰略武器核心
2019-11-01 13:09:58
〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨（31日）下午發射2枚不明飛行物，引發周邊國家警戒，北韓官媒今日證實發射的是兩枚「超大型火箭砲」，據稱，該國領導人金正恩未親赴現場視導，不過對此結果表達高度評價。
《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》的報導指出，北韓國防科學院31日下午成功完成超大型火箭砲的試射作業，成果已回報北韓黨中央委員會，而金正恩雖未到場指導，卻也對此成果表達高度評價並稱「非常滿意」。
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報導稱，北韓透過搭載4個發射管的輪式發射車完成這次試射任務，已驗證該國飛行武器連發系統的完善性，未來將可透過突襲發射超大型火箭砲徹底摧毀目標，據悉，超大型火箭砲與新型戰術誘導武器現已成為北韓軍方的核心武器，
這是自本月2日發射北極星潛射彈道飛彈後，北韓相隔29天再次進行試射，也是今年第12枚試射飛彈。試射結束後南韓軍方立即公布武器種類的推定報告，稱可能是超大型火箭砲或新型地對地戰術飛彈。