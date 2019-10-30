為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

北韓傳擅用韓企設施製造產品 南韓：暫未獲證實

北韓領導人金正恩本週前往金剛山視察，痛批該處建物「亂七八糟」，並表示所有由南韓建設的相關設施必須拆除。（法新社）

北韓領導人金正恩本週前往金剛山視察，痛批該處建物「亂七八糟」，並表示所有由南韓建設的相關設施必須拆除。（法新社）

2019-10-30 10:21:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日有多間南韓媒體報導，稱北韓方面未經允許，擅自使用南企現代峨山集團留在金剛山旅遊區的財產，對此南韓統一部昨日回應，稱相關指控暫未獲證實。

根據《韓聯社》報導，北韓方面日前傳出擅用現代峨山集團留在金剛山旅遊區的車輛等財產，還使用開城工業園區內的南韓設施生產製造出口產品。

對此，南韓統一部指出，上述消息的真實性暫未獲得確認，強調南韓人員24小時常駐開城工業園區內的南北韓聯絡辦公室，且在該辦公室準備成立時已對相關設施實施檢查，並確認北韓方面已封存韓企設施。

不過南韓統一部也強調，在2011年現代峨山集團撤離金剛山時，曾把30多輛旅遊巴士留置原地，無法確認北韓方面是否在雙方合作的旅遊項目中止後繼續單方面使用相關車輛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南韓宣布再加購20架F-35 考慮發展輕型航母艦載機

南韓宣布再加購20架F-35 考慮發展輕型航母艦載機
北韓今晨射飛彈 分析：針對南韓F-35A亮相而來

北韓今晨射飛彈 分析：針對南韓F-35A亮相而來
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
日韓貿易戰》南韓終止軍事協議 美國表遺憾

日韓貿易戰》南韓終止軍事協議 美國表遺憾
批美韓軍事威脅持續挑釁 北韓：已削弱和平對話動力

批美韓軍事威脅持續挑釁 北韓：已削弱和平對話動力
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
脫北母子疑餓死 陳屍家中2個月沒人知

脫北母子疑餓死 陳屍家中2個月沒人知
近兩週4度發射飛彈 金正恩：對美韓軍演提出警告

近兩週4度發射飛彈 金正恩：對美韓軍演提出警告

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播