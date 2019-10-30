北韓傳擅用韓企設施製造產品 南韓：暫未獲證實

北韓領導人金正恩本週前往金剛山視察，痛批該處建物「亂七八糟」，並表示所有由南韓建設的相關設施必須拆除。（法新社）

2019-10-30 10:21:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日有多間南韓媒體報導，稱北韓方面未經允許，擅自使用南企現代峨山集團留在金剛山旅遊區的財產，對此南韓統一部昨日回應，稱相關指控暫未獲證實。

根據《韓聯社》報導，北韓方面日前傳出擅用現代峨山集團留在金剛山旅遊區的車輛等財產，還使用開城工業園區內的南韓設施生產製造出口產品。

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對此，南韓統一部指出，上述消息的真實性暫未獲得確認，強調南韓人員24小時常駐開城工業園區內的南北韓聯絡辦公室，且在該辦公室準備成立時已對相關設施實施檢查，並確認北韓方面已封存韓企設施。

不過南韓統一部也強調，在2011年現代峨山集團撤離金剛山時，曾把30多輛旅遊巴士留置原地，無法確認北韓方面是否在雙方合作的旅遊項目中止後繼續單方面使用相關車輛。

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