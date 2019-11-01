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尷尬！中國「智能公廁」刷碼支付才能用 超時自動開門...

深圳一處風景區近日設置了4間「智能公廁」，需刷QR碼付費才能用，限時20分鐘，若超時門將自動開啟，恐出現尷尬場景。（圖擷自網路）

深圳一處風景區近日設置了4間「智能公廁」，需刷QR碼付費才能用，限時20分鐘，若超時門將自動開啟，恐出現尷尬場景。（圖擷自網路）

2019-11-01 11:49:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來瘋行動支付，現連公廁都出現需刷QR碼付費才能使用的「智能公廁」，深圳一處風景區設置4間「智能公廁」，使用一次要支付2元人民幣（約新台幣8.7元），但限時20分鐘，若超時廁所門將自動開啟，令人尷尬。

綜合中國媒體報導，中國深圳羅湖區淘金山綠道近日設置了4間「智能公廁」，需刷QR碼付費支付2元人民幣才能使用，由於距離此處最近的免費公廁約1公里，許多來訪遊客只能被迫使用「智能公廁」，但除了刷QR碼付費引發爭議外，這間「智能公廁」使用時間限時20分鐘，若超時廁所門將自動開啟，恐出現尷尬場景。

有遊客表示，掃QR碼收費的過程會耽誤時間，造成不便，也有人抱怨如果忘了帶手機出門，萬一想上廁所該怎麼辦？而限時開門更讓人難以接受，網友吐槽：「萬一肚子不舒服還沒解決完，門就開了不就曝光了」，還有人批，收費還可以理解，但限時就尷尬了，難道時間到還沒解決完，得先穿褲子出來掃QR碼在進去蹲嗎？

面對質疑，公廁管理員表示，「智能公廁」裝修豪華，可以滿足母嬰以及殘障人的需求，而且自動化設備齊，沖水、垃圾桶都是自動開啟，還設有冷氣、紫外線防蚊蟲等功能，「收費很正常」。

至於限時爭議，管理員認為，對普通人來講，20分鐘足夠他們如廁，所以基本不存在「人正在上廁所門開了」的情況。

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