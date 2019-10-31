美官員被控販賣105名兒童 最高可判315年監禁

美國亞利桑那州一名民選官員被控打著協助收養的名號，實際上卻販賣了105名兒童。他目前因涉及多項走私人口、串謀洗錢、偽造文書等罪，最高可被判315年監禁和500萬美元的罰款。（美聯社）

2019-10-31 10:31:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州一名民選官員因涉嫌人口販運被捕，他被控打著協助收養的名號，實際上卻販賣了105名兒童，目前因涉及多項走私人口、串謀洗錢、偽造文書等罪，最高可被判315年監禁和500萬美元（約新台幣1億5250萬元）的罰款，不過事發後這名官員堅不辭職也不認罪，是由馬里科帕郡（Maricopa County）的監察委員會先以曠職名義將他暫時停職。

綜合外媒報導，馬里科帕郡（Maricopa County）民選房地價稅法律顧問彼得森（Paul Petersen）於本月8日被捕，他被控涉及走私人口、販賣兒童、串謀洗錢、偽造文書等32項罪名，若罪名成立，最高將可被判315年監禁和500萬美元（約新台幣1億5250萬元）的罰款。

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報導指出，彼得森涉嫌將馬紹爾群島的女性帶到美國生產，並打著收養的名義，私下將這些孩童賣出，作案範圍遍及亞利桑那州、阿肯色州、猶他州，其中有75名兒童被「收養」，30件收養申請進行中。法院文件提及，這些婦女被塞在彼得森安排的房裡待產，有些人甚至沒做過產檢。

報導提到，由於馬里科帕郡監察委員會無權將彼得森永久撤職，只能先將他暫時停職120天。他的律師對此則提出異議，宣稱停職的做法沒有法律依據，並重申彼得森不是走私犯，在被宣判有罪之前是無辜的。

彼得森於本週二以10萬美元（約合新台幣304萬元）的保釋金獲釋，並被要求在腳踝配戴GPS監控器。後續彼得森將在11月5日到亞利桑那州出庭，11月15日及12月9日則是分別要在猶他州及阿肯色州接受審理。

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