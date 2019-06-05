涉強姦女童等26罪 墨西哥「世界之光」教會領袖美國被捕

2019-06-05 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕發源自墨西哥的非三位一體派（Nontrinitarianism）國際基督宗教團體「世界之光」（La Luz del Mundo）教會的領袖加西亞（Naason Joaquin Garcia）今（5）日因涉嫌販賣人口、強姦幼童等26項罪名，於美國加州洛杉磯機場被捕。

據《BBC》報導，發源自墨西哥的國際宗教團體，非三位一體派的基督教會「世界之光」領袖加西亞，今（5）日抵達美國加州洛杉磯機場時，遭到美國警方逮捕。

加西亞和旗下3名女性成員，瓦坎波（Alondra Ocampo）、梅倫德茲（Azalea Rangel Melendez）和瓦哈卡（Susana Medina Oaxaca），被指控人口買賣、製作性虐兒童圖片及對未成年人強制性交等美國聯邦罪行。

對此，加州總檢察長貝西拉（Xavier Becerra ）在公開聲明中表示，加西亞及另3名女性被告，於2015至2018年間涉嫌犯下26項美國聯邦罪行，包括強迫未成年女童性交，並威脅若違反「上帝使徒」加西亞的意願即會觸怒上帝。

貝西拉表示：「這些指控的罪行，在我們的社會中沒有存在的餘地。我們絕對不能忽視美國的性暴力犯罪及人口買賣問題。」據了解，目前4名被告中，梅倫德茲仍在逃。

報導指出，「世界之光」教會對外表示，他們相信加西亞的清白。該教會號稱在全球有超過百萬名信徒，並於近年傳入美國，主要影響加州的西班牙裔社群。

這個基本教義派的基督教團體是由加西亞的祖父岡薩雷茲（Eusebio Joaquin Gonzalez）於1926年創立，自稱為「早期基督教會的復活」，每年都會在墨西哥的瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行大型彌撒，特徵之一是女性會以頭巾遮住頭髮，並和男性分邊入座。

「世界之光」教會領袖加西亞（Naason Joaquin Garcia）今日於美國加州被捕。（美聯社）

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