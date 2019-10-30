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一國兩制的根本缺陷？港交所CEO： 北京不信港人會尊重一國
2019-10-30 23:51:10
〔即時新聞／綜合報導〕香港交易所行政總裁李小加在公開場合上表示，一國兩制有「根本缺陷（fundamental flaws）」，又指「缺乏信任是中國不願意讓香港人有自主權的主要原因」。
根據《金融時報》報導，李小加在倫敦金屬交易所年會晚宴致辭時表示，一國兩制有「根本缺陷（fundamental flaws）」，而這個「根本缺陷」就是北京從來都不相信香港人會尊重一國，「缺乏信任是中國不願意讓香港人有自主權的主要原因」。
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李小加表示，在當前的制度下，香港人唯一欠缺的僅有政治權利，「但香港人要反問，爭取政治權利有何作用？獲得政治權利又會做甚麼？若想以政治權利來反抗中央對港主權，只是死路」，但如果香港人希望爭取政治權利以解決本地議題，相信中央政府不會有問題。