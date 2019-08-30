反送中》中國否決港民五大訴求 路透：一國兩制名存實亡

2019-08-30 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕今夏稍早，香港特首林鄭月娥向北京提出示威者的五大訴求評估報告，表示撤回飽受爭議的《逃犯條例》修正案可能可以化解當前政治危機，但中國政府拒絕讓步，也顯示出香港「一國兩制」已名存實亡。

據《路透》獨家報導 ，內部消息指出，中國中央拒絕了林鄭撤回《逃犯條例》修正案的提案，並命令她不准屈服於示威者的所有訴求。各界大眾普遍認定中國直接對香港政府下指導棋，也在中國官媒對示威者的嚴厲報導間接獲得證實，他們再三強調國家主權並譴責示威者「激進」的目標。中國自始至終都維持著譴責示威者，以及外國勢力介入的態度，中國外交部曾再三警告外國勿干涉香港內政。

中國官方8月7日在深圳進行會議，探討香港示威者5大訴求的可行性，分析若對其中幾項訴求讓步是否能夠讓風波平息，林鄭即在此之前完成了評估報告。除撤回《逃犯條例》修訂案外，其他在會議上分析的訴求為：對警方暴力展開獨立調查、全面普選、收回「暴動」評論，以及撤銷所有針對示威者的告訴等。

《逃犯條例》修訂案是香港市民發起抗爭的導火線，讓數以百萬計的人走上街頭。據匿名香港高層指說法，其中撤回《逃犯條例》修訂案和獨立調查二者，對中國官方而言是較有可能讓步的訴求，希望藉此安撫被林鄭的沉默激怒的「溫和派」市民。林鄭月娥雖曾表示該法案已「壽終正寢」，卻不願明確表示已經「撤回」。因為北京明確指示林鄭不許撤回該法，也不准對港警或其他暴力事件展開獨立調查。

其他3個與香港政府高層關係密切的匿名消息來源也證實「港府有提交評估報告」。其中1人向路透表示：「他們否決了五大訴求，現在的情勢比多數人想得都還要複雜。」其中一名中國高層表示，港府曾向中國中央港澳工作協調小組提交評估報告，且習近平也知情。他證實北京拒絕對示威者作出任何讓步，要求港府拿回主動權。

對此，林鄭月娥辦公室向《路透》表示她確實有向中央轉述示威者的訴求，但並不願證實是否有對北京提出報告或接受指令。《路透》向中國外交部的提問被轉交至港澳辦，但他們不願對此做出回應。

《路透》並未取得評估報告，因此無法指出報告被北京否決的確切時間點，但2名來自香港的消息來源表示，這份評估報告在6月16日林鄭宣布暫緩修例案，至8月7日中共港澳辦、香港中聯辦在深圳的會議之間被提出。

中共對港府的影響和介入，對香港「一國兩制」的核心造成了重擊，香港高度自治及自由權遭受嚴重挑戰。「反送中運動」是香港政府自1997年回歸中國統治以來，所必須面對的最嚴重政治危機。面對中國施壓、示威者長久抗爭的堅毅，1名曾出席7日深圳會議的匿名商人表示，林鄭月娥已經「無能為力」（hands are tied）了。

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