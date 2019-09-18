前重慶市長：「一國兩制」的香港不可取代

2019-09-18 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭已經超過百日，對香港金融中心的地位造成傷害，加上中國提出「粵港澳大灣區」計畫，有觀點認為，香港的特殊地位可能被中國其他城市取代，但前重慶市長黃奇帆表示，香港地位之不可取代，不能用GDP來衡量。有網友認為，黃奇帆的話再說直白一點，就是「香港的價值，就在於她是自由的！」

《德國之聲》 報導，新浪微博「微博財經」官方賬號週三發布的影片顯示，目前擔任中國國際經濟交流中心副理事長的黃奇帆在演講時，提到香港和上海、深圳等其他經濟金融中心城市的區別，就在於「一國兩制」，「一國兩制」既有利於香港發展，也有利於整個中國經濟的發展，「因為中國再開放，也不會搞資本主義制度，而香港正是一個實施資本主義市場體系的經貿中心。」

黃奇帆指出，中國地區引進的外資約有一半都來自香港，這些資本並非全部來自香港企業，而是全球資本通過香港這個跳板進入中國；香港去年和中國的貿易總額達到7000億美元，這不全是香港700萬人的需求，而是因為香港是世界性轉口、離岸貿易的中心。

對於黃奇帆的言論，有不少人嘲諷，「看明白了：香港的不可替代性在於對全球資本家的統戰」、「資本主義好，為什麼不走資本主義，還是說某些人為了私利不願意邁出這一步」。

這段影片也在推特上轉傳，一名網友說，黃奇帆的話再說直白一點，就是「香港是自由港，香港的價值，就在於她是自由的！自由！...說上海和深圳可以替代香港的，是無知。」

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