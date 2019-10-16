珍惜民主！網傳「港人看台港」揭「一國兩制」慘況超震撼

2019-10-16 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「抓到了！這梗很綠」粉專今貼出〈香港人看台灣與香港〉一文，文中引述香港人的說法，從薪水、民生消費、買房、車子、移民政策等方面，分析香港「一國兩制」現況，指稱香港很多人薪水高，但基本生活開銷也很大，同時呼籲台灣人珍惜台灣民主。

很多港人薪水高，但基本生活開銷也大

文中表示，或許有人會說很多港民月薪高，約6至8萬元，但一天最基本開銷1至2000元，包括交通費、三餐等，另外加上保險、電話費、應酬娛樂、醫療等，1個月生活成本「5萬都不過分」。

文中指出，香港目前租20坪房約6萬，沒小孩的夫妻平分房租，每人基本要賺8萬才夠生活，且香港生小孩沒津貼，要養孩子壓力恐更大。若要買房，20坪、新界區（類似新北）、中古與最便宜的2000萬左右，新的可能上看2800萬。有車的話，香港車位月租最便宜1萬6、油價也貴。

香港高房價與政治有關

文中分析香港房價高的原因時，有提到港府「新移民政策」，每天從中國送150名中國人到香港做新移民，及其他投資、技術移民與中生等，造就今天800萬人口，而中國不斷將新移民帶往香港目的在於「溝淡」香港人，並指「建制派因為有中共暗中資助很多資源，所以就給很多福利新移民」，叫這些人可投票給他們。

質疑共產黨要消滅香港文化

文中也提及，地產商知道港人只能買房難住公共房屋，便調漲房價，加上中國富人過去買房炒高樓價，以及「官官相衛」，導致今天的情況。不僅如此，香港不像台灣有健保、有很多電視台可選，講廣東話的地方，政府卻要小學生多講普通話，質疑中共打算消滅香港文化，使其成為旗下一部分，且高官聽命中國卻不用聽老百姓反應、去示威卻被警察打等，反問「所謂一國兩制，叫成功嗎？」

呼籲珍惜台灣民主

文中感嘆，相較於香港的貧富懸殊，要在台灣找到一份3萬的工作沒很難，雖說不上很好，但至少能生活，並提醒若台灣未來被中國「一國兩制」，可能會變下一個香港，「你們想這樣嗎？」，同時呼籲台灣人要珍惜台灣民主。

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