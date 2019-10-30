上網看反華資訊被公安查獲 中國15歲少年遭「批評教育」

中國一名15歲少年，因在網上觀看反華相關資訊，遭地方公安查獲。（歐新社）

2019-10-30 23:36:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北承德市一名15歲李姓少年，因多次在網上觀看「反華」、「仇華」資訊，近日遭到地方公安查處。警方稱，目前李男被公安機關和所在學校「批評教育」後，已深刻認知自身錯誤。

根據微博「雙橋公安網絡發言人」29日發文，李男因「受其他精日份子蠱惑」，登錄「惡俗維基」網站，多次觀看刻意歪曲中國歷史，曲解國內外熱點新聞、事件的資訊，因此將其查處。

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《星島日報》指出，網站「惡俗維基」自稱「旨在揭露並記錄事實」，以記錄中國互聯網部分人物和事件為主，該網站被指有大量反華、親日、惡搞名人等內容，受到中國防火牆封鎖。

《香港01》報導，消息一出，引發外界討論，許多中國網友到雙橋公安的微博留言，質問「請問依據的是哪條法律？執法者承擔普法義務」、「警察同志，請問您是怎麼知道他的瀏覽記錄的？請不要誤會哈，我知道瀏覽這些反華信息是不對的，該批評，可是李某的瀏覽記錄不是他的隱私嗎」。

目前，雙橋公安網絡發言人已將該則貼文刪除，原因不明。

雙橋公安官方微博29日稱，破獲一起利用網路多次觀看「反華」、「仇華」資訊的案件。（圖擷取自微博）

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