落漆！ 男子拿偽鈔闖銀行開戶 面額竟寫1百萬美元

美一名男子試圖用偽票到銀行開戶，面額竟高達1百萬美元。（美聯社）

2019-10-30 14:29:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國中部內布拉斯加州（Nebraska）一名男子試圖用偽造的鈔票到銀行開戶，面額竟高達1百萬美元（約新台幣3千萬元），當場被職員識破，男子最後悻然離去，當地警方正追捕這名男子。

根據《美聯社》報導，畢諾克銀行林肯分行（Pinnacle Bank branch in Lincoln）的職員向28日警方報案，稱有一名男子出示1張面額1百萬美元的偽鈔，企圖開一個支票帳戶。該職員好說歹說要他放棄，但該男仍不斷堅稱所持的是真鈔，銀行職員當然不予採納，最後男子只能離開。

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當地警方目前正在看監視器畫面，以確認男子身分。警方表示，他們想進一步檢視男子的社會福利狀況，以確保他不是另一宗犯罪的受害者。

報導指出，美國有史以來發行最大面額的鈔票是1萬美元。

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