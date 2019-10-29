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IG宣布禁貼「輕生傾向」圖文影音 提及相關內容也會遭刪

社群媒體Instagram負責人莫塞里日前於推特發出聲明，未來禁貼具有輕生傾向或自我傷害的內容，只要內容有提及也將遭到刪除，此項規定28日已正式執行。（圖擷取自Twitter「Adam Mosseri」）

社群媒體Instagram負責人莫塞里日前於推特發出聲明，未來禁貼具有輕生傾向或自我傷害的內容，只要內容有提及也將遭到刪除，此項規定28日已正式執行。（圖擷取自Twitter「Adam Mosseri」）

2019-10-30 00:19:36

〔即時新聞／綜合報導〕2017年的14歲少女輕生案引發英國社會譁然，自今年2月刪除文字索引與搜索提示後，社群媒體Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）日前於推特發出聲明，未來禁貼具有輕生傾向或自我傷害的內容，只要內容有提及也將遭到刪除，此項規定28日已正式執行。

綜合媒體報導，英國14歲青少年莫莉（Molly Russell）在2017年結束生命，引發各界廣泛討論，茉莉的父親伊恩（Ian Russell）發現，她在IG上追蹤許多具有「輕生傾向內容」的用戶，對此，伊恩認為平台方有必要為女兒的過世負起責任。

從今年2月開始，IG取消了具有「輕生內容」的索引標籤與推播提示，還禁止搜索有關「自殘、自殺」的關鍵詞，直到27日時，IG負責人莫塞里進一步宣布，社群軟體未來全面禁止張貼提及「輕生傾向與自我傷害」的圖文、影片，內容有牽涉相關內容的PO文也將會被刪除。

根據IG負責人莫塞里的聲明表示，「悲哀的現實之處在於有些年輕人會在網路上受到負面的影響，並因此傷害自己」；莫塞里還指出，「在2019年2月首次更改政策的三個月後，Instagram涉及輕生與自我傷害內容的貼文已大幅減少，至少屏蔽了77%以上，未來我們將會與瑞典精神衛生組織合作，以了解社群媒體對年輕人生活會造成哪些影響，目前我們已經和歐洲監管機構合作當中」。

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