柯稱自焚去公園 學者：KMT非難鄭南榕也稱自焚讓社會不安

2019-10-20 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨黨主席、台北市長柯文哲17日說「自殺的能不能去河濱公園自焚？不要在公寓裡面自焚好不好？自焚就搞得大家烏煙瘴氣的」、「憂鬱症的、搞自殺的，自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要自焚」等言論，引爆眾怒。東吳大學社會系專任教授張君玫指出，柯這次的「失言」已經超出各種人群界線的藩籬，強調輕生並不是可以隨便拿來開玩笑的；台北古亭長老教會牧師陳思豪則批評，柯把他者生命深沉的痛，拿來堆砌自己低俗的笑話。若故意是一種可惡，若無心則是一種可悲。

柯文哲自上任台北市長以來爭議連連，東吳大學教授張君玫近日在臉書發文指出，其實「失言」二字是對柯最大的姑息，因為柯近幾年關於性別、族群、階級等議題所發出的不當言論，並不是所謂的「失言」，而是「那就是他的想法，以及他對各種人類處境的不尊重與無能理解。」張君玫說，要這種人學會尊重與理解，也許超乎他的能力之外，但這並不是他可以為所欲為的藉口，尤其當他站在市長的位置上，更不應該繼續縱容。張君玫也指出「自死並不是輕描淡寫，也不是可以隨便拿來開玩笑的。」、「我們不應該麻木，因為，柯文哲的言行並不是他個人的錯誤，而是整個城市的羞恥。」

陳思豪昨日則在臉書發文，指他找了影片看柯的整段言論，發現柯不是如其所解釋「正經地」討論自殺的地點，而是在說完「自焚拜託去河濱公園，不要在公寓自焚.....」後，便「呵呵呵呵.....」地笑著，陳對此表示「我看完了心中並不是生氣，是一股很深的沮喪、無力和.....茫然。」，因為陳認為「柯是把它當作一個笑話，彷彿在賣弄他的幽默。」、「柯把他者生命深沉的痛，拿來堆砌自己低俗的笑話。」陳思豪也指出，柯的言論也讓人想到，當初國民黨非難鄭南榕，也是用「在公寓自焚造成社會不安」的用語，讓他直呼「我聽到心淌血的聲音」。

網友看到發文也紛紛留言痛批柯「他不會改的，你看他FB留言，滿滿的支持者，強大的同溫層，也難怪他會覺得反對他的都是1450」、「貌似用言詞來襯托自己的存在感罷了。韓總機似乎也一樣」、「台灣什麼時候火災是因為自焚，都馬是電器走火或蓄意縱火，他根本胡說」、「一聽到也是懷疑影射鄭南榕」、「醫護人員不應該做的事情」、「柯文哲應該要被直接吊銷醫師執照才對」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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