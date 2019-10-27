無視危機 ！近3成住家 仍未裝設火災警報器

民眾家中住警器如遇更換電池問題，可洽詢轄區消防分隊。（資料照）

2019-10-27 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部昨公布全國住宅火災警報器設置狀況，截至今年9月底，全國有578萬9266戶設置住警器，設置率71.4%，等於仍有近3成住戶未裝住宅火災警報器。因火災死亡者高達將近8成的79.4%是死於住宅火災，住警器已被確認可大幅降低住宅火災傷亡率，顯示全國仍有近3成民眾面臨居住的安全危機。

竹市、金門、苗栗設置率最高

統計顯示，新竹市、金門縣及苗栗縣設置率達95%，位居全國前三名；南投縣、花蓮縣及雲林縣低於40%裝設率，名列最後三名，尤以南投裝設率僅24.08%，推動進度大幅落後其他縣市。

請繼續往下閱讀...

南投、花蓮、雲林排名墊後

扣除空屋戶後，全國在今年9月底時分別有343萬9243戶設有火災自動警報設備、235萬23戶設有住宅火災警報器，合計共578萬9266戶設有火災警報器，設置率71.4%，相較去年7月底的統計數據63.28%，已有提升。

六都方面，最早升格的台北市與高雄市裝設率較高，分別為90.58%、79.27%，其餘依序是新北市（76.01%）、桃園市（75.67%）、台南市（69.03%）及台中市（63.08%）。

火災死亡者近8成於住宅

內政部消防署強調，去年我國建築物火災總件數為8765件，其中住宅火災6671件，比例佔總數76.1%，火災死亡者則高達79.4%死於住宅火災，呼籲未安裝者及早安裝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法